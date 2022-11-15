"Укрпошта" 15 листопада відкриває у звільненому Херсоні перші два відділення та розпочинає виплату пенсій. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам.

А щоб виконати всі необхідні формальності, підписав наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада 2022 року.