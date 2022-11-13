У Херсоні запрацював український мобільний зв’язок, мешканям безкоштовно видаватимуть ліки [ Редагувати ]
У центрі звільненого Херсона запрацював мобільний зв’язок українського оператора "Київстар". Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Херсон вже з мобільним зв‘язком! У центрі міста на площі біля ОДА вже працює LTE від Київстар.
Напередодні повідомлялося, що українське телебачення та радіо повернулось до звільненого Херсона.
Очільник Херсонщини також опублікував перелік медзакладів, де херсонці можуть отримати медичну допомогу та ліки. Також у місті після розмінування відновлюють роботу аптеки.
З 14 листопада херсонці зможуть безкоштовно отримати за певними адресами необхідні лікарські засоби. Також у разі потреби лікарі можуть провести медогляд.
З 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно о 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації "Лікарі без кордонів". Фахівці нададуть профільні консультації та видадуть необхідні ліки (жарознижуючі, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо).
Нагадаємо, "Укрзалізниця" готує запуск поїзда до Херсона.
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