Населення Землі досягло 8 млрд людей. Про це повідомила пресслужба ООН з посиланням на підрахунки організації. Кількість людей на планеті зросла на 1 млрд за останні 11 років.

Основна частка населення припадає на Китай та Індію. За оцінкою ООН, у Китаї мешкає 17,9% населення планети (1,43 млрд), в Індії - 17,8% (1,42 млрд).

За оцінками ООН, населення Землі досягне позначки 9 млрд до 2037 року, 10 млрд - до 2058-го.

Останніми роками населення Землі значно зростає. Лише у 1960 році воно становило 3 млрд людей. До 2011 року населення зросло до 7 млрд.

Зростання населення пояснюється збільшенням тривалості життя людей завдяки покращенню громадської охорони здоров'я, харчування та особистої гігієни, а також високими та стійкими рівнями народжуваності у деяких країнах світу. Переважно в Азії та Африці.

Зростання населення Землі (млрд людей)

Нагадаємо, що за прогнозами ООН, населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року.