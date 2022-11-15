Населення Землі перевищило 8 мільярдів людей [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Населення Землі досягло 8 млрд людей. Про це повідомила пресслужба ООН з посиланням на підрахунки організації. Кількість людей на планеті зросла на 1 млрд за останні 11 років.
Основна частка населення припадає на Китай та Індію. За оцінкою ООН, у Китаї мешкає 17,9% населення планети (1,43 млрд), в Індії - 17,8% (1,42 млрд).
За оцінками ООН, населення Землі досягне позначки 9 млрд до 2037 року, 10 млрд - до 2058-го.
Останніми роками населення Землі значно зростає. Лише у 1960 році воно становило 3 млрд людей. До 2011 року населення зросло до 7 млрд.
Зростання населення пояснюється збільшенням тривалості життя людей завдяки покращенню громадської охорони здоров'я, харчування та особистої гігієни, а також високими та стійкими рівнями народжуваності у деяких країнах світу. Переважно в Азії та Африці.
Зростання населення Землі (млрд людей)
Нагадаємо, що за прогнозами ООН, населення України скоротиться до 35 млн до 2050 року.
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