У Києві чули звуки вибухів: що відомо [ Редагувати ]
У Києві під час повітряної тривоги у вівторок, 15 листопада, пролунали вибухи.
Про це повідомляють очевидців.
За словами місцевих мешканців, вибухи чути у різних районах столиці.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють про роботу системи ППО. У небі над Києвом є сліди вибухів.
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