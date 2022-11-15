У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають удари по Харкову", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликає мешканців перебувайте в укриттях.

Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення міста.

Після вибухів призупинена робота метрополітену у Харкові, про що повідомляють місцеві мешканці.

Терехов повідомив про "прильоти" по об'єктам критичної інфраструктури.

"Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - йдеться у повідомленні.

Мер міста запевнив, що енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.