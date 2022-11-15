Військові росії завдали ударів по Харкову, частина міста без світла [ Редагувати ]
У вівторок, 15 листопада, російські військові завдали ударів по Харкову. Місцеві мешканці повідомляють про зникнення електрики.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають удари по Харкову", - йдеться у повідомленні.
Синєгубов закликає мешканців перебувайте в укриттях.
Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив про часткове знеструмлення міста.
Після вибухів призупинена робота метрополітену у Харкові, про що повідомляють місцеві мешканці.
Терехов повідомив про "прильоти" по об'єктам критичної інфраструктури.
"Про постраждалих наразі інформації немає. Через пошкодження об'єкта є проблеми з енергопостачанням. Зупинено наземний електротранспорт, метро", - йдеться у повідомленні.
Мер міста запевнив, що енергетики та комунальники роблять все для якнайшвидшої нормалізації життя Харкова.
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