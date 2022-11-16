Польща вже посилила свій захист. Про це заявив президент країни Анджей Дуда. Вчора, за його словами, були проведені консультації з союзниками НАТО. Зокрема, обговорили 5 статтю статуту Альянсу, що напад на одного члена НАТО є нападом на всіх, тому відповідь має бути колективною.

Але, зазначив Дуда, Польща поки не має доказів, "хто запустив ракету". Хоча зазначив, що вона була російського виробництва. Докладніше про реакцію світу розкажуть наші журналісти.

Сигнал повітряної тривоги змусив десятки тисяч киян спуститися в укриття. Хтось шукав прихистку в метро, хтось - на паркінгах чи у підвалах… Словом, вже звичний алгоритм дій під час сирени. Сповна відчув на собі, як живуть українці в сучасних умовах, і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хустра, який прибув з візитом до Києва. Замість екскурсії столицею довелося сидіти в укритті.

Вопке Гукстра, глава МЗС Нідерландів:

Жахлива шкода, завдана цьому місту російською агресією, посилює мою рішучість притягнути винних до відповідальності. Я глибоко переконаний, що ми маємо допомагати Україні всіма можливими способами.

Масований ракетний обстріл співпав із втечею з саміту Великої Двадцятки міністра закордонних справ росії сергія лаврова. Представник країни-терориста не зміг там досягнути дипломатичного успіху. Тож, на думку британського МЗС, вчорашні ракетні обстріли - помста за невдачі росії.

Джеймс Клеверлі, глава МЗС Великобританії:

Жорсткі ракетні удари по українських містах сьогодні показують лише слабкість Путіна. Путін програє на полі бою і, як ми побачили сьогодні на G20, також дипломатично.

Під час саміту Лавров клянчив переговори з Україною. Однак, в Європі вважають, що це лише ілюзія прагнення миру. Насправді ж, росія зацікавлена у якомога більшій кількості крові…

Жозеп Боррель, Верховний представник ЄС з питань безпеки:

росія чітко продемонструвала свої наміри. Війна - продовжуватиметься. З одного боку вони кажуть, що готові говорити, з іншого - війна продовжується, як і масштаби руйнувань. Поки ми говоримо - Київ та багато інших міст в Україні під важкими ракетними обстрілами. Багато з цих ракет збиває українське ППО. Багато з них - іранські. Ми це знаємо. І ми тиснемо на Іран, щоб він більше не постачав зброю росії.

Відчула на собі російський тероризм і Молдова. Через пошкодження одного з об'єктів критичної інфраструктури на території України, відключилася лінія Іскача-Вулканешти. Вона проходить через Румунію і дає Молдові майже всю електроенергію. Як наслідок, збої в електропостачанні і на території сусідньої країни.

Ніку Попеску, глава МЗС Молдови:

Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру. Кожна бомба, яка падає на Україну, зачіпає і Молдову та її народ. Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування!

Закликати росію до чогось - це як бити горохом об стіну. Про неможливість діалогу з терористами заявив і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у своєму зверненні до світових лідерів.

Дмитро Кулеба, глава МЗС України:

Російські ракети вбивають людей і руйнують інфраструктуру по всій Україні просто зараз. Ось що Росія може сказати з приводу мирних переговорів. Досить пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми!

Ракетний обстріл 15 листопада став найбільшим за час війни. Російські нелюди випустили по території України сотню ракет. Українськими силами ППО знешкоджено понад 80 ворожих об'єктів.