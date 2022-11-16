"Ознак навмисного нападу на Польщу немає" - Дуда [ Редагувати ]
Президент Анжей Дуда заявив про те, що у Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомляють польські ЗМІ.
За його словами, ознак навмисного нападу на країну немає.
Ми мали справу із зіткненням, спричиненим російською стороною. І вона сама винна в тому, що сталося. Ми знаємо, що за 6 км від українського кордону стався вибух, двоє людей загинули. Ми провели зустрічі з прем’єр-міністром щодо безпеки Польщі та вжили конкретних заходів. Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу.
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