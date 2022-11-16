Президент Анжей Дуда заявив про те, що у Польщі могла впасти ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомляють польські ЗМІ.

За його словами, ознак навмисного нападу на країну немає.

Ми мали справу із зіткненням, спричиненим російською стороною. І вона сама винна в тому, що сталося. Ми знаємо, що за 6 км від українського кордону стався вибух, двоє людей загинули. Ми провели зустрічі з прем’єр-міністром щодо безпеки Польщі та вжили конкретних заходів. Немає жодних ознак того, що це був навмисний напад на Польщу.