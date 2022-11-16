Цілий квартал обживають переселенці у закарпатському селі Теребля. Комплекс дво- та одноповерхових будинків і квартир там був збудований ще 10 років тому, однак заселити його тоді не змогли. Зробили це тільки зараз. Віддали будівлі переселенцям. Євген Соломін розкаже докладніше.

Євген Соломін, кореспондент:

Цей квартал переселенців у Тереблі зявився ще у 2012 році. Люди мали приїхати сюди із сусіднього Солотвиного. Проте будинки збудували, а люди не переїхали. Так і стояли вони порожніми аж поки не прийшла війна.

Нові жителі в Тереблю почали приїжджати з перших днів вторгнення рашистів. Одні зупинялись на день-два і їхали далі, інші живуть тут і донині. Пан Микола з дружиною та трьома котами - з Донеччини. Мешкають в однокімнатій квартирі.

Подьте-подьте! Ось квартира! Бачите яка?! А нас тут живе…Добрий день! Ото така квартира!

Вдома - власний будинок. Був. Окупанти його рознесли ракетами.

Микола, переселенець з Донецької обл.:

Там ракети бабашат! Гради бабашат! Куда… что…подставлять голову?! А я инвалид еще. То в подвал, то с подвала - то в подвал, то с подвала! Ракети ввввуууу. А моя аж труситься! Ну куда там сидеть!

Любов та Валерій - з Волновахи. Міста, яке окупанти стерли з лиця землі. Втікаючи, пенсіонери потрапили під обстріли. Чоловікові поранило ногу. Тепер пересувається за допомогою дружини та милиць.

Любов, переселенка з Волновахи:

У нас железная дорога проходит. Нашу центральну розбили. Ту оставили на закуску. Цю сторону бють! Ну, Волновахи не лишилось нічого, правда? Ну почті. Центральная вулиця вся розбита.

Сусідами дончан є харківʼяни. Марина вдома працювала у лікарні. Російська ракета зруйнувала житло.

У цьому будинку мешкають жителі луганського Антрацита Нонна та Олег Каралкіни. Вони виїхали з окупованого росіянами міста ще у 2014-му році. Кажуть, що - їм переселенцям першої хвилі, відчуття тих, хто приїхав нині, добре знайомі.

В однокімнатних квартирах у Тереблі оселили родини до 5 осіб, для більших сімей відчинили дво та трикімнатні.

Іван Лях, заступник Буштинського селищного голови:

Усі 90 квартир - заселені! До кінця війни ніхто ні за що платить не буде, крім світла, бо ми його не виробляємо і до закінчення війни ніхто нікого виселять не буде! І процентів 50 тут остануться на постійне жити!

Нині на Закарпатті тимчасовий прихисток знайшли близько 400 тисяч переселенців. Та регіон готовий приймати ще.

Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України:

Ми очікуємо, що нова хвиля на зимові місяці буде. Ми розуміємо, що зараз - є до 5 тисяч місць на Закарпатті, які вже готові, але ситуація динамічна. І 10, 20, і 100 тисяч, скільки буде потрібно, стільки приймемо.

Переселенці на Закарпатті вивчають місцевий діалект, звикають до кави по-закарпатськи та розвішують українські прапори як символ єдності українців - і сходу, і заходу.