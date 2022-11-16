Міжнародний паралімпійський комітет на позачерговій генеральній асамблеї у Берліні призупинив членство Паралімпійського комітету Росії в організації. Про це йдеться у заяві комітету.

За таке рішення проголосували 64 делегати, проти - 39, 16 - утрималися.

На позачерговій генеральній асамблеї в Берліні члени Міжнародного паралімпійського комітету проголосували за пропозицію про негайне призупинення діяльності Паралімпійського комітету Росії через його нездатність виконувати зобов'язання щодо членства відповідно до статуту МПК. У зв'язку з цим Росія втрачає всі права членства, за винятком права на апеляцію. Якщо апеляцію не буде задоволено, то лише генеральна асамблея зможе скасувати призупинення. Наступна генеральна асамблея, ймовірно, відбудеться у четвертому кварталі 2023 року.

Також у середу Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство в організації Паралімпійського комітету Білорусі через його нездатність виконувати зобов'язання щодо членства. За таке рішення проголосували 54 делегати, проти - 45, 18 - утрималися.

Міжнародний паралімпійський комітет вже позбавляв росію членства в організації у серпні 2016 року після допінгового скандалу в російському спорті. Тоді цей захід носив тимчасовий характер.

Через це російські паралімпійці у 2016 році не змогли виступити на літніх Іграх у Ріо-де-Жанейро, а у 2018 році на зимовій Паралімпіаді у Пхенчхані було дозволено виступити лише кільком спортсменам і лише у нейтральному статусі.

У 2019 році членство росії в організації відновили з висуненням низки вимог, які російський комітет має виконати до 31 грудня 2022 року. У 2021 році завдяки цьому рішенню росіяни змогли взяти участь у літніх Паралімпійських іграх у Токіо.

У 2022 році російські паралімпійці мали взяти участь у Паралімпіаді в Пекіні, однак через збройне вторгнення в Україну Міжнародний паралімпійський комітет вирішив не допускати росіян до змагань.

Нагадаємо, Сергій Бубка залишає посаду президента Національного олімпійського комітету України, яку він займав з 2005 року.