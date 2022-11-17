"Євробачення-2023": названо імена фіналістів відбору [ Редагувати ]
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У четвер, 17 листопада, стали відомі імена фіналістів Національного відбору на "Євробачення-2023", які вже 17 грудня побореться за право представити Україну на музичній першості у Ліверпулі, Велика Британія.
У фінал пройшло 10 виконавців.
Фіналісти Нацвідбору на "Євробачення-2023":
- 2TONE - "Квітка"
- Angelina - "Stronger"
- DEMCHUK - "Alive"
- FIINKA - "Довбуш"
- Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ - "Колискова"
- Moisei - "I'm Not Alone"
- OY Sound System - "Ой, тужу"
- Tember Blanche - "Я вдома"
- TVORCHI - "Heart Of Steel.
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