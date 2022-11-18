Топновина сьогоднішнього дня. Довічне ув'язнення для трьох та зняті обвинувачення із четвертого. Таким є вирок у справі щодо збитого у небі над Донбасом пасажирського лайнера MH17 у 2014-му році. Своє рішення через майже вісім з половиною років після катастрофи нідерландський суд виголосив сьогодні.

Наша кореспондентка Олена Абрамович слухала, як зачитували вирок і збирала реакції.

Це було літо запеклих боїв на Донбасі. На початку липня 2014-го Україна пішла у контрнаступ. Українська авіація обстрілювала позиції бойовиків з повітря.

Добрый день, Николаевич. - Ты думаешь, он добрый? - Я знаю, шо он не добрый. У меня 30% личного состава нет. - Трехсотые, да? - Двухсотые, трехсотые.

Запити на озброєння бойовиків на Сході України надсилали до москви.

Олег Пулатов:

Танки не нужны, нужна только дальнобойная артиллерия, хорошое ПВО, потому что самолет с большой высоты работал, практически ни одна система его не доставала.

Сергей Дубинський:

Постараюсь сегодня ночью, если притянут, Бук-м, прийдет сразу туда к тебе. - Я понял. Потому что больше нам делать нечего, только на Бук надеяться.

У небі над Донбасом у той день пролітали 160 регулярних пасажирських рейсів. Привезена з росії установка Бук спрацювала.

Алло Николаевич! Мы на месте, одну уже сушку сбили. - Молодцы, ай молодцы!

Та поцілила не в сушку. А в пасажирський літак.

Так, літак збили, я тут на місці падіння. Пасажирський за..(піп-піп) на (піп-піп)

Це був рейс MH17 з Амстердаму до Малайзії. 17 липня 2014 року. Усі 298 людей на облавку - загинули. Їх тіла ще довго шукали у полях неподалік Торезу на окупованому Донбасі.

Ірина Тіпунова, пенсіонерка:

Коли я зайшла уже в кухню, я дивлюсь, вона лежить, а тут наскрізна дірка у стелі та даху ось через цю дірку пасажирка цього боїнгу впала сюди й ось тут вона лежала.

Шокуючі історії та свідчення розлетілися світовими ЗМІ. Російську агресію в Україні тоді, з подачі кремля, ще багато хто міг називати внутрішнім конфліктом, а то й громадянською війною. Саме збиття пасажирського боїнга змусило ЄС вперше запровадити економічні санкції проти рф. Хоча путін і перекладав всю відповідальність на Київ.

Владімір Путін, президент рф:

Безумовно, держава, над територією якої це відбулося, несе відповідальність за цю страшну трагедію. Цієї трагедії не відбулося б, якби на цій землі був мир.

Розслідувати збиття літака взялась міжнародна слідча група. До неї увійшли країни, громадяни яких були на борту - Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія. А також Україна. Росія на співпрацю не йшла, а лише продукувала одну за одною версії - то літак збив метеорит, то український винищувач, то Бук радянських часів з Теребовлі.

У 1986 році бригада входила в склад Прикарпатського воєнного округу та дислокувалась у місті Теребовля Тернопільської області Української РСР. У неї на озброєнні були зенітні ракетні комплекси Бук.

Тим часом слідча комісія та іноземні журналісти-розслідувачі з організації Bellingcat скористалися більш надійними даними, ніж кремлівські рукописи. Супутниковими знімками, відео з камер спостереження тощо. І відтворили маршрут привезеного з Курської області бука. Через що почали отримувати погрози.

Крісто Грозев, виконавчий директор обʼєднання журналістів Bellingcat:

Нам почали приходити погрози з 2015-го, коли ми вперше зосередились на справі збиття літака MH17. Я отримую десь двічі на місяць повідомлення з погрозами з анонімних акаунтів, так само як і інші члени команди.

Російські спецслужби намагалися зламати бази даних малайзійських слідчих органів та нідерландської служби безпеки аби дістати доступ до справи та знайти свідків, яким надали прихисток за кордоном.

Тейс Бергер, прокурор у справі MH17:

Є чіткі ознаки того, що російські служби безпеки активно намагаються перешкодити спробам встановити правду про збиття рейсу MH17.

Міжнародна група слідчих збирала докази чотири роки. Ще три роки - з різного роду затягуваннями з боку адвокатів росіян - тривали судові слухання. Розтягнувся процес аж на стільки часу через великий обсяг справи.

Хендрік Стінгуйс, головуючий суддя у справі MH17:

У справі близько 65 000 сторінок. Є сотні годин кадрів і звукового матеріалу. Це досьє настільки велике, що його неможливо обговорити повністю.

За майже вісім років суду у залі жодного разу не зʼявились ні свідки, ні обвинувачувані. Свідків берегли від замахів, тому просто зачитували їхній порядковий номер та свідчення - жодних імен. Обвинувачення висунули чотирьом. Це Олег Пулатов - підполковник запасу ВДВ росії. За даними слідства, він відповідав за доправлення Бука до місця призначення, разом з українцем, бойовиком Леонідом Харченком. Полковник запасу ФСБ ігор гіркін, на прізвисько "Стрєлков". Він попросив Бука в росії. А старший офіцер російського ГРУ Сергій Дубінський - відповідав за транспортування установки територією Донбасу.

Менон Ріддербекс, нідерландська прокурорка:

Підозрювані не лише не взяли на себе відповідальність, але й продовжували активно приховувати правдиві факти про збиття MH17. Вони надали неправдиву інформацію та намагалися дискредитувати слідство у справі.

Довічне увʼязнення - такий вирок попросили прокурори у суду торік у грудні, під час завершення розгляду справи. Суд узяв майже рік часу для ухвалення цього проміжного рішення. Виконати його в умовах, коли обвинувачувані переховуються у росії чи на окупованих українських територіях - неможливо. Поки що. Та й головне питання - хто саме дав наказ стріляти та натискав на кнопку "пуск" - слідство ще має зʼясувати.