Зеленський поговорив телефоном з Ердоганом: що обговорили [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"Вітав продовження зернової угоди. Подякував за підтримку нашої ініціативи #GrainFromUkraine. Запевнив, що Україна залишатиметься гарантом продовольчої стабільності. Також обговорили енергетичну співпрацю", - йдеться у повідомленні.
Також сьогодні Ердоган провів телефонну розмову із президентом рф володимиром путіним. Повідомляється, що лідери обговорили продовження зернових угод, а також створення спільного центру транзиту газу.
Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтвердив продовження зернової угоди на 120 днів. Угода вже дозволила відправити з України 11 млн. тонн продовольства.
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