У Міністерстві внутрішніх справ мають намір лише поглиблювати взаємодію з навчальними закладами.

Українці пристосовуються до нових викликів воєнного часу. Тримають напоготові тривожні валізи, заряджені телефони, павербанки та ліхтарі, адже реагувати доводиться не лише на сигнали повітряної тривоги, а й на відімкнення світла. Урок безпеки провели столичним школярам представники Міністерства внутрішніх справ. Відвідали його і наші журналісти.

Учні одного з київських ліцеїв збираються на урок. Сьогодні в ролі вчителів на ньому - поліцейські та рятувальники.

Євгеній Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ України:

Ми є ті, які розбирають завали, які забезпечують евакуацію людей, які доставляють гуманітарну допомогу, які несуть службу на блокпостах, які розслідують воєнні злочини.

Тема уроку-тренінгу: "Не розгубись у темряві!".

Ворог націлений на критичну інфраструктуру, хоче нас залишити напередодні зими, а вона вже фактично розпочалася, без світла, тепла і води.

Перше, на чому рятувальники акцентують увагу школярів, це - правила безпечного поводження з електроприладами, генераторами, свічками, газовими пальниками.

Якщо не дотримуватися правил безпеки належної, то це може привести до непередбачених наслідків. А саме - до пожежі.

Нагадують фахівці учням і про вміст тривожної валізи. Однією з головних складових у ній є павербенк, що в разі надзвичайної ситуації допоможе дітям підзарядити гаджет, аби залишатися на зв'язку з рідними.

Перед тим, як виходити з будинку або з дому - зарядіть свої телефони по максимуму. Окрім того, рекомендовано мати набір кабелів, щоб зарядити свій телефон, або телефон друга, або планшет.

Поліцейські розповідають дітям про безпеку пішоходів у темну пору доби. Адже зараз у багатьох містах і селах через економію електроенергії можуть не працювати вуличні ліхтарі, світлофори. Дороги у таких умовах освітлюють хіба що фари машин.

Світлоповертаючі елементи нам потрібні для того, щоб позначити себе у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості.

Правоохоронці зазначають - використання флікерів та світлоповертаючих елементів може стати частиною стилю!

Це може бути навіть шнурівка. Зашнурували ваші кросівки і водій вас побачить у темряві. Це можуть бути значки або термополоски. Ця термополоска вона надійно і міцно може прикріпитися до вашої тканини, до вашого одягу, ви можете створити власну модель одягу!

Особливо зацікавила школярів ось ця виставка. Тут - і робочий інвентар вибухотехніків, і те, до чого дітям ні в якому разі не можна торкатися!

Іван Шепелєв, заступник начальника групи піротехнічних робіт мобільного центру швидкого реагування ГУ ДСНС України:

Це різноманітні протитанкові гранатомети, протитанкові міни, протипіхотні міни, гранати та саморобні вибухові пристрої.

Правоохоронці наголошують - в умовах повномасштабної війни дітям про безпеку необхідно розповідати якомога більше. Ця інформація допоможе вберегти здоров'я і життя.

Вікторія, мати учениці:

Коли вона іде безпосередньо від практичних працівників - пан міністр був взагалі у ролі викладача надзвичайно переконливим - і це непересічна подія для дітей - зустрітися з практичними працівниками. Я впевнена ця інформація запамʼятовується і урок буде засвоєний на 100%.

У Міністерстві внутрішніх справ мають намір лише поглиблювати взаємодію з навчальними закладами.

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України:

Є декілька проектів, які поліція зараз спрямовує на школу. І не тільки поліція, а й рятувальники. Це, звичайно, і шкільний офіцер поліції. Це і спеціаліст з безпеки, який власне з'являється зараз в територіальних громадах і відповідальний за організацію: питання організації укриттів, питання організації підʼїзду до школи, питання організації пересування у школах. Це - безперечно класи безпеки, які зараз розгортаються в багатьох школах України і це нова реальність, з якою ми зустрічаємося.

На завершення уроку, як приємний бонус, усі присутні отримали у подарунок флікери. Аби вже сьогодні ввечері цих пішоходів легко було помітити водіям на дорозі.