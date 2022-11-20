Перемовини України з росією: у Зеленського назвали три кроки для рф [ Редагувати ]
Фото: Офіс президента
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія має виконати три головні умови для того, щоб розпочати переговори з Україною. Про це він написав у Twitter.
Зокрема, обов'язковим є виведення військ з нашої країни.
Головними кроками до переговорів з Україною для росії є:
- Припинення стрілянини ракетами по суверенній державі.
- Виведення окупаційних військ з території суверенної держави.
- Повернення до міжнародного права, де прописані кордони країн.
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