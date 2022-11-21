Кому війна, а кому.... дивіденди. Російське вторгнення в Україну принесло економічну і навіть політичну вигоду деяким країнам. Серед них і постачальники енергоносіїв, і важковаговики геополітики. Але є й досить несподівані гравці.

Хто отримав зиск від війни в Україні? Розповість Ольга Жидецька.

На вулицях Тбілісі дедалі частіше чути російську мову. Війна, яку москва розв'язала проти України змусила виїхати за кордон сотні тисяч росіян. І понад 100 тисяч з них осіли в Грузії.

Борис Кушнірук, економіст:

Коли прогнозували міжнародні експерти, МФВ і так далі, як це відобразиться на Грузії, то вони вважали, що це призведе до падіння їх економіки. А нічого подібного, вони показують на цей рік зростання економіки на 10%. У зв'язку з чим? - Величезна кількість біженців. Російських переважно. А це споживачі, вони купують товари, вони користуються послугами, в результаті це доволі непогано відобразилося на економіці.

Несподіваний економічний бум пов'язують з тим, що з росії до Грузії передусім тікали представники середнього класу, які мають фінансову подушку. Це переважно освічена і технологічно просунута молодь, яка потенційно може підтримати грузинську економіку. Однак цей прогноз непевний.

Давіт Кешелава, економіст:

Зараз у нас друга хвиля переселення, після оголошення мобілізації. Ми очікуємо, що ці люди не будуть такими багатими, як перша хвиля, але вони все ще можуть мати певний позитивний вплив на економічне зростання протягом наступних місяців. Але дуже важко передбачити на наступні роки. Коли вони поїдуть, це може стати проблемою й особливої шкоди зазнають сектори будівництва, туризму та гостинності.

За словами експертів, певний економічний ефект на європейські країни спричинили й українські біженці.

Борис Кушнірук, економіст:

В Польщі за різними оцінками - до чотирьох мільйонів українців. Це чотири мільйони додаткових людей, які купують товари та послуги. І відповідно вони непрямим чином формують непрямі надходження до польського бюджету і доволі непогані.

А от заробити на російських товстосумах вдалося Об'єднаним Арабським Еміратам, які не запровадили санкцій. І нині громадяни рф стали найактивнішими покупцями нерухомості в країні серед іноземців.

Нові економічні можливості російська війна та пов'язана з нею енергетична турбулентність відкрили перед цілою низкою країн - продавців нафти та газу. Це Саудівська Аравія, Норвегія, Сполучені Штати.

В перші місяці війни виграли інші нафтовидобувні країни, зокрема країни ОПЕК. І також виграли країни, які торгують скрапленим газом. Йдеться про Катар, певною мірою про Алжир. І в цьому сенсі певною мірою на пострадянському просторі виграв Азербайджан.

Борис Кушнірук, економіст:

Виграли власники суден. Нафтоналивних і які тягають СПГ, там ціни виросли просто. За саме перевезення виросли в рази.

Але найбільше - і економічно, і політично - унаслідок війни в Україні виграла Туреччина. Для її президента Реджепа Таїпа Ердогана нині зірковий час. Йому вдалося налагодити однаково продуктивні відносини і з Україною, і з Заходом, і з росією.

Путінська росія дуже залежна від Туреччини та Ердогана. І в тому, щоби зберігалося це турецьке віконце у світ економічний і політичний. Плюс різні економічні проєкти, які путін запропонував Ердогану. Ну і дуже зацікавлений в Ердогані, як в посереднику в потенційних переговорах.

Туреччина не приєдналася до західних санкцій і продовжила торгівлю з росією. За підсумками перших дев'яти місяців року товарообіг між країнами сягнув 47 мільярдів доларів - удвічі більше, ніж торік. Експерти ж кажуть - своєю активністю в зовнішній політиці Ердоган компенсує внутрішні проблеми. Інфляція, наприклад, в країні сягнула максимуму за чверть століття.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Ми переживаємо період, коли глобальна економічна криза, поглиблена підвищенням цін на енергоносії та сировину, викликана пандемією та війною, глибоко вплинула на економіку всіх країн, у тому числі насамперед розвинених країн.

Серед інших політичних бенефіціарів російсько-української війни оглядачі називають Сполучені Штати.

В суто політичному вимірі зросла вага Сполучених Штатів. Саме США є зараз беззаперечним лідером Західного світу. І зокрема через організацію допомоги Україні та через провідну роль в організації протистояння з росією.

Деякі політичні дивіденди отримав і Китай. Хоч Пекін і з розчаруванням спостерігає за поразками, яких раз за разом його партнерка-росія зазнає в Україні.

Послаблення росії посилило вплив Китаю на пострадянський простір. І це дуже помітно. Зокрема це зафіксував саміт Шанхайської організації співробітництва в Самарканді.

Однак падіння росії в перспективі не обіцяє КНР нічого хорошого, адже він залишиться сам-на-сам у протистоянні колективному заходу. Тож блискуча і яскрава медаль ситуативних переваг для всіх має й свою темну сторону. Загалом експерти кажуть:

В цілому світ від цієї війни програє. І саме тому є раціональний інтерес вийти з цієї війни. Завершити її якимось мирним врегулюванням. Але все впирається в позицію росії ну і в те, що росія просто загнала проблему в глухий кут. - Це класична історія з дисбалансами, внаслідок якого хтось завдяки інснуючому дисбалансу може суттєво вигравати по відношенню до всіх інших. - Вона цілком вписується в певну балансировку світу - нічого нікуди не зникає і з нікуди не з'являється.

Винагородою ж України за мужність і незламність у війні експерти називають вікно можливостей для розвитку та цілковитого оновлення коштом західних інвестицій. Яке відкриється одразу після перемоги.