Бої за Донбас. Минулої доби росіяни атакували Білогорівку та Спірне на Луганщині, а також Бахмут, Опитне та Кліщіївку на Донеччині. Отримали там відсіч. Під ракетними ударами опинилися Святогірськ та Краматорськ. Про руйнування і ситуацію на передовій - докладніше розкажуть мої колеги.

Російські окупанти продовжують бити ракетами по населених пунктах Донеччини. За інформацією правоохоронців, ворог пошкодив близько двох десятків житлових будинків, господарчі споруди та інфраструктуру. С-300 росіяни випустили по Краматорську та Святогірську. Цього разу минулося без постраждалих. А от у Вугледарі міномети рашистів травмували підлітка. Є поранені й у Бахмуті. Там на околицях тривають криваві бої.

Криють по місту безбожно. Наступає часом коротке затишшя. Потім знову. Ну, стрілкові бої часто йдуть. Ви можете зараз чути. Наші хлопці тримаються, хоча їм неймовірно важко. Але росіяни не дочекаються, щоб ми здалися. Для нас краще стояти за правду і справедливість до кінця, ніж піддатися таким потворам, як ви.

В місті нема ні світла, ні опалення, ні газу. Та попри це багато місцевих від евакуації відмовляються. В першу чергу - це люди зрілого віку. З продуктами першої необхідності їм допомагає влада та волонтери.

Друзья, місто Бахмут. Ось так готують, на кострах. Ось дитячі іграшки.

У селищі Великі Новосілки все ще залишається 600 мешканців. З дітьми та старенькими люди залишаються жити в підвалах, і на пропозиції правоохоронців евакуюватися - не погоджується. Тож поліцейські виїжджають туди, щоб відвезти медикаменти, їжу та засоби обігріву.

Забирайте! Обещали вам булерьян - вот вам булерьян! Несовершеннолетние есть? - Несовершеннолетних нет. - Нет? А сами чего сидите? - А куда ехать? - Есть возможность. Є школи, дитячі садки, там є світло. І вода. Вас обеспечивают, но факт в том, что идет зима! Вам здесь оставаться, а дети.. у вас вон сквозняки какие, мы заходили, а сейчас сырость пойдет...

На Луганщині український прапор підняли ще у 12 населених пунктах. Тут ініціатива на боці українських захисників. Та рашисти все ніяк не вгамуються.

Белогоровка, Луганская область. Найдите хоть одну целую хату. Села нет! Вот так вот и живем.

Через постійні обстріли рашистів на Луганщині зникають цілі населені пункти. Про наслідки руйнувань розповідає голова військово-цивільної адміністрації Луганщини Сергій Гайдай.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації:

Макіївці, напевно, дісталося найбільше. Тому що вона просто вщент розбита. Повністю. Тут жодного вцілілого будинку. Тут пакетами Гради клали. Це ракети, чуєте. Бій постійний. І надалі відбуваються. Десь тут зовсім поруч чутно. Школу, на жаль, вони зруйнували повністю. Отам, там - був ФАП. ФАП так само зруйнований. Місцеві жителі, ті, хто тут залишився, майже зовсім відмовляються, не хочуть виїжджати.

Захисники не готові віддавати ворогу навіть рідні руїни, не кажучи вже про території. Нищать рашистів та поповнюють обмінний фонд. А полонені просять, щоб їх повернули додому. Навіть озвучують умови обміну.

Я, Маташок Олег Анатольевич, рядовой. 1975 года рождения из города Новосибирска, прошу правительство россии поменять меня на херсонского енота.

Та от чи потрібні росії її громадяни? Адже ті, хто на кожному кроці голосить: "мы своих не бросаем", чомусь діють навпаки.