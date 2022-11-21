Що відбувається на фронті: актуальна карта 21 листопада [ Редагувати ]
Окупанти намагаються прорвати оборону українських захисників у Харківській області. Про це повідомляє Deepstatemap.
За даними карти, село Лиман Перший, що у Дворічанському районі, яке раніше перебувало у "зеленій" зоні, наразі перейшло у "червону" зону.
Окрім того, у "сірій" зоні також опинилося село Гряниківка, що у Дворічанській селищній громаді Куп'янського району.
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