Економлять електрику, але продовжують працювати. Такий нині бізнес на Черкащині - у цьому регіоні після атак ворога запровадили графіки відключення світла, а підприємцям взагалі порадили за можливості працювати вночі. Як організували виробництво в умовах економії, подивіться.

На черкаському заводі народжується хліб. За день тут виробляють до 70 тонн продукції. Електроенергія для роботи підприємства надзвичайно важлива, бо фактично всі процеси автоматизовані.

Світлана Сергієнко, провідний інженер-технолог:

Автоматично подається борошно, усі компоненти, сировина, все в нас механізоване, тому відключення світла в нас не можливе, потім замішане тісто вистоюється і на тістоподільник, тістоподільник також механізовано.

Після ворожих атак на об'єкти критичної інфраструктури виникла потреба зменшити навантаження на мережі, і на заводі до заклику влади поставились відповідально.

Олег Швець, директор підприємства:

Щоб не було в пікові години навантаження ми трішки розвантажуємо підприємство, більше загружено підприємство вночі, там з сьомої ранку до дев'ятої, більш такі здаємо зміни і прибирання іде, далі знов працює повністю.

Економити взялися не лише великі заводи.

У невеличкій приватній пекарні поспішають завершити усі роботи із використанням енергозатратного обладнання до п'ятої години, аби ввечері не використовувати електрику взагалі. Гасять навіть вуличну підсвітку свого закладу.

Андрій Феофілов, пекар:

Це такий внесок у війну нашу, ми не в армії, ми тут в тилу, ми на економічному фронті й це також елемент війни, я особисто до цього так відношусь.

Третина найбільших підприємств регіону дослухалася до заклику зменшити споживання електроенергії, кажуть у військовій обласній адміністрації.

Ігор Табурець, голова Черкаської обласної військової адміністрації:

Можна сказати всі компоненти враховані, хто на нічний час, хто з переходом на різні режими роботи в декілька змін, в нічні чи скорочення виробництва до тих меж, які у них припустимі.

Загалом на Черкащині зо три десятки великих енергоємних підприємств. І вони, і дрібний бізнес готові й надалі шукати варіанти задля економії електрики, головне - і далі працювати.