Прямі заклики до геноциду українців і повного знищення критичної інфраструктури нашої країни. Таке на російському телебаченні останнім часом звучить кожен день.

На один із таких закидів відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він закликав повністю заборонити російську пропаганду в ЄС та інших країнах. Агітпроп сучасних російських фашистів 21 століття проаналізували мої колеги.

Херсон переименован в Херсним. Я не знаю, кому это смешно. Мне вообще не смешно.

І жодним іншим російським пропагандистам теж не до сміху. Свій блискавичний контрвідступ з правого берега Херсонщини вони воліють забути якнайшвидше - надто багато невдоволення у росіян викликає ця тема. Але ж, пропагандистській машині необхідно показувати бодай якісь перемоги в Україні. Знищення цивільної критичної інфраструктури вважають своїм справжнім досягненням.

Мы начали бить еще и по газовой инфраструктуре. Это очевидно уже, что это линия. Линия…понятно, к чему она может привести Украину.

Ведучі та псевдоексперти російського телебачення не приховують - терористичні атаки направлені проти цивільного населення. Ба більше, виявляється, росіяни бачать святість у геноциді українського народу.

Удары возмездия. Именно проявление нашей ненависти, абсолютно святой ненависти. Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Если киевский режим выбрал для себя путь военных преступников, они должны там и замерзнуть, и сгнить.

Рашисти певні, що масова гибель українців змусить українську владу розпочати переговорний процес та підписати капітуляцію. Якщо ж Офіс президента самостійно не прийде до такого рішення, блекаут, холод і голод змусить український народ повстати проти чиновників, - так вважають на болотах.

Это будет аргумент для Зеленского позвонить Шольцу и сказать: Шольц, а помнишь ты говорил о том, что не признаешь переговоры с россией? А смотри, у меня население бежит, мы зимовать не сможем. А давай вместе поговорим, на каких условиях мы можем подписать капитуляцию де-факто.

А от гості програм скабєєвої певні, що саме постійні обстріли та геноцид українського народу допоможуть їм отримати таку важливу паузу у бойових діях.

К наступательным действиям мы не готовы. Чтоб наступать всерьез, нам нужно увеличить группировку вдвое. То есть, вот этими обстрелами...тем нашим гражданам, которые сильно этому радуются, патриотам, уважаемым мной. Короче, этими обстрелами войну не побеждают.

Загалом, пропагандисти смакують та насолоджуються геноцидом українського народу. І не приховують - роблять це, бо бояться нас!

С той стороны нет ни одного человека, в которое российское государство могло бы поверить. Потому что они изначально существуют для того, чтобы уничтожить наше с вами государство. И они об этом говорят открыто.

Якщо раніше на російському ТБ завжди і всюди було чутно, що українці - це їхній "братській народ", який вони звільняють від нацизму, то тепер риторика кардинально змінилася. Росіяни починають говорити про те, що ми зовсім різні і не достойні існувати поруч з такою "великою" нацією.

Их уже нельзя рассматривать, как людей с полноценной нравственостью и вообще нормальным аппаратом мышленияю. Там никого не надо освобождать. Нам надо забрать свое и сделать так, чтобы они даже думать боялись дышать плохо в сторону россии.

І звичайно ж, на фоні російських невдач, чергові розмови про те, щоб знищувати цілі українські міста - з усіма їхніми жителями.

Сто раз себя спрашивал, почему не поставить вопрос. Обстреливайте и Харьков будет уничтожен. Просто стереть с лица земли. Киев будет уничтожен. А мы все время говорим... Если они сейчас захотят войти в Белгород или в Курск. У нас что, войска там стоят?

Что касается наших ударов. Я не знаю, должны ли они продолжаться каждый день, но по инфраструктуре наносить их надо. Список критических объектов надо расширить. Так или иначе это работает на нашу победу. А победа нам просто необходима.

Але її росіяни так і не дочекаються. Поки вони продовжують воювати з цивільним населенням, українські військові крок за кроком звільняють нашу землю та знищують окупантів. На сьогодні до пекла відправилися майже 85 тисяч рашистів. Далі - більше.