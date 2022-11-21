Збірна Англії розтрощила Іран у другому матчі чемпіонату світу-2022 [ Редагувати ]
Збірна Англії у стартовому матчі групи В на чемпіонаті світу-2022 у Катарі розтрощила Іран з рахунком 6:2. Про це повідомляє "Суспільне".
Перед початком матчу іранці відмовились виконувати національний гімн на знак протесту проти жорстокого придушення антиурядових протестів.
На початку гри головний воротар збірної Ірану Аліреза Бейранванд жорстко зіткнувся з партнером по команді, захисником Маджидом Хоссейні. У голкіпера носом пішла кров, його впродовж 10-ти хвилин надавали медичну допомогу.
На 20-ій хвилині голкіпер попросив про заміну. Замість Бейранванда на поле вийшов Хоссейн Хоссейні.
Після цього іранці пропустили три голи поспіль. На 35-й хвилині рахунок відкрив півзахисник німецької "Боруссії" Дортмунд Джуд Беллінґем. Цей гол став дебютним у його кар'єрі за збірну. Другий м'яч забив півзахисник англійського "Арсеналу" Букайо Сака.
Суддя додав 14 хвилин до першого тайму через затримку з травмою Бейранванда. Третій гол у ворота іранців забив нападник англійського "Челсі" Рахім Стерлінг.
У другому таймі англійці продовжили домінувати на полі. На 62-й хвилині дубль оформив Сака. Невдовзі іранцям вдалося забити гол престижу - відзначився нападник португальського "Порту" Мехді Таремі.
На 71-ій Англія вп'яте вразила ворота Ірану - забив форвард "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд.
На 90-й хвилині матчу півзахисник "Манчестер Сіті" Джек Ґріліш забив 6-й гол. Рефері додав до основного часу ще 10 хвилин. У підсумку ж команди переграли 27 хвилин.
Наприкінці арбітр призначив пенальті у ворота Англії. 11-метровий забив Таремі, оформивши дубль. Таким чином гра завершилася рахунком 6:2.
Чемпіонат світу-2022. Група B, 1-ий тур
Англія - Іран (6:2)
Голи: Беллінґем, 35, Сака, 43, 62, Стерлінг, 45+1, Решфорд, 71, Ґріліш, 90 - Таремі, 65, 90+12 (пенальті)
"Подробиці" опублікували розклад усіх матчів групового етапу чемпіонату світу-2022.
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