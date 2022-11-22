У Китаї загинули 36 людей під час пожежі на заводі [ Редагувати ]
У Китаї щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань. Про це повідомляє Reuters.
Подробиці:
- НП сталася у місті Аньян.
- Також постраждали двоє людей.
- Ще два вважаються зниклими безвісти.
Al menos 36 muertos en un incendio de una fábrica en Anyang , provincia china de Henan . Rescate en curso . @pousuazo @Datoworld @SaraHispania @PerdigueroASP @LuciaCNavarro @JulissaCes @esperceballos @hectorherrerac @kathernandez @yanesiEspinal pic.twitter.com/mTxCam4gPz— Noticiasmsm (@noticiasmsm) November 22, 2022
по темі
У москві внаслідок сильної пожежі, що сталася на території складського приміщення в неділю, 20 листопада, загинули шестеро людей
За минулу добу, 18 листопада, сили ЗСУ ліквідували ще 420 окупантів
Мер Києва Віталій Кличко заявив про те, що внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Києву загинула літня жінка
У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали ракетних ударів по території Київської області
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 710 загарбників