Європейська комісія виділяє Україні ще 2,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро на 2022 рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що призведе до успішної реконструкції. Ми підтримуватимемо Україну, скільки буде потрібно.

Нагадаємо, 4 листопада Євросоюз заклав фінансову допомогу Україні регулярною до бюджету на 2023 рік. 9 листопада Єврокомісія подала план макрофінансової допомоги Україні на 18 млрд євро.

16 листопада повідомлялося, що Україна отримає 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС цього тижня, і ще 500 млн євро - у грудні.