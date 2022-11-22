Єврокомісія виділяє Україні ще 2,5 млрд євро [ Редагувати ]
Європейська комісія виділяє Україні ще 2,5 млрд євро з пакету макрофінансової допомоги ЄС у 9 млрд євро на 2022 рік. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Європейська комісія виділяє Україні ще 2,5 мільярда євро. Ми плануємо 18 мільярдів євро на 2023 рік з регулярним виділенням коштів. Для термінового ремонту та швидкого відновлення, що призведе до успішної реконструкції. Ми підтримуватимемо Україну, скільки буде потрібно.
Нагадаємо, 4 листопада Євросоюз заклав фінансову допомогу Україні регулярною до бюджету на 2023 рік. 9 листопада Єврокомісія подала план макрофінансової допомоги Україні на 18 млрд євро.
16 листопада повідомлялося, що Україна отримає 2,5 млрд євро макрофіну від ЄС цього тижня, і ще 500 млн євро - у грудні.
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