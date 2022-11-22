У Запорізькій області російські військові пограбували та вбили сім'ю з чотирьох осіб. За підозрою у скоєнні злочину затримано двох військових. Про це повідомляє Telgram-канал Ксенії Собчак "Осторожно, новости".

18 листопада в окупованому селищі Камиш-Зоря знайшли тіла чотирьох людей. Загиблими виявилися члени однієї родини - 38-річний Дармобід Олександр, його 34-річна дружина Дармобід Наталі та їхні сини Владислав та Кирило (13 та 6 років).

Вбиті чоловік і дружина

При цьому з їхнього приватного будинку викрали гроші та цінні речі, а на місці злочину знайшли сліди від гільз для автомата Калашнікова.

За підозрою у вбивстві затримали двох російських військових: 36-річного Андрія Т. (раніше засудженого за вбивство, на фото в рукавичках) і 31-річного Івана К. (таксист з Підмосков'я). Обидва - службовці однієї з мотострілецьких дивізій рф.

Рашисти, які вбили українців

При обшуку у них знайшли викрадене - 36 тисяч рублів, сережки та золоті каблучки. Російські правоохоронці порушили кримінальну справу за ч. 2 ст. 105 КК рф.

Офіційних заяв російської влади про те, що сталося, на даний час немає.