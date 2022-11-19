Вночі російські загарбники розстріляли в окупованій частині Запорізької області цілу родину. Про це повідомляє місцева влада, а також на джерела в правоохоронних органах та Службі Безпеки України.

18.11.2022 російські окупанти за місцем проживання Запорізька область, Пологівський район, смт Комиш-Зоря вул. Поштова, розстріляли родину з двома дітьми. Встановлено, що загиблими є Дармобід Олександр, Дармобід Наталія та їх сини Владислав та Кирило.

За їхньою інформацією, поруч з родиною оселились бойовики "днр" та кадирівці. Окупанти пристали до жінки. Чоловік спробував за неї заступитися, і нелюді його розстріляли. А потім вбили жінку разом з дітьми. Зараз вулиця, де сталася трагедія, повністю очеплена російськими військами.