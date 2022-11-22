На Майдан Незалежності вийшли матері, дружини, сестри полонених і зниклих безвісти українських захисників [ Редагувати ]
Вони щодня в пошуках будь-якої інформації про своїх рідних, вони віддивляються усі російські пропагандистські канали, в надії побачити на відео своїх чоловіків.
Вони вже понад півроку живуть у повній невідомості.
Ольга, мати військовополоненого:
Подзвонив він до мене 27 квітня з їхнього номера прихованого і сказав: "мама, я в полоні і я ранений."
Лілія, сестра військовополоненого:
Зв'язок з ним востаннє у нас був 12 квітня цього року, відповідно, вже 8 місяців ніякого звʼязку, жодного листа,дзвінка не було. За цей час нам відомо, що їх перевозять постійно на різні локації, спочатку на момент потрапляння в полон це була Оленівка, потім далі росіі Таганрог. Потім, я так розімію, ще були якісь тюрми в росії і на момент вересня він був в Воронезькій області.
Частина чоловіків мають статус безвісти зниклих, когось вважають загиблим.
Зарема, мати полоненого захисника України:
Последний раз слышали мы его 25 марта, все. И больше ничего. 12 апреля им сказали выходить из Иллича,пробиваться штурмом, выходить из окружения и все. Они вышли с окружения и потом они попали в плен и больше мы ничего не знаем. Мы даем его, а нам подают как бы списки, что он как погибший. Его видели, слышали, все есть, но подтверждение та сторона не дает.
Тетяна, дружина військовополоненого:
Мені казали, що він загинув. Це немає нічого страшнішого, почути ці слова, що тобі телефонують і кажуть, що твій чоловік загинув. Це дуже страшно почути. Він в полоні, я потім побачила світлини, фото та відеоматеріали, що він в полоні.
Жінки самостійно шукають в російських пабліках докази того, що їх чоловіків тримають у полоні.
Лідія, мати військовополоненого:
Ось ці хлопчики всі разом пропали. Вони в один день попали в полон. В мене є відео, де ми найшли вірині України, там дитина моя є, все. Росіяни не віддають дитину. Просто не підтверджують.
Більшість зниклих військових - захищали Маріуполь.
Олена, мати військовополоненого:
14 квітня з Ілліча, пропав при виході з іІліча до сьогоднішнього дня, я не знаю ніяких новин про свою дитину. Тільки третього числа, коли був обмін якийсь, хлопчина вроді би сказав, що він знаходиться в Суходольськійколонії, більше нічого не знаю.
За майже 9 місяців війни Україна повернула додому більше тисячі людей. Останній обмін військовополоненими з РФ відбувся 11 листопада. З російського полону звільнити 45 воїнів ЗСУ. А найбільший обмін був наприкінці вересня. Тоді з полону повернулися 215 українських воїнів. За них Україна віддала віктора медведчука. За офіційними даними, в російській неволі зараз перебувають близько двох з половиною тисяч українців. Жінки, які вийшли на Майдан Незалежності, сподіваються побачити своїх рідних якомога швидше.
Наталя, мати військовополоненого:
Йде зима, холод, діти роздягнуті, голодні. Ми вийшли на таку мирну акцію, на підтримку своїх дітей.
Родичі зниклих українських захисників просять допомоги у всього світу і обміняти всіх на всіх. Відповідне звернення передали до Офісу Президента.
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