Жінки самостійно шукають в російських пабліках докази того, що їх чоловіків тримають у полоні.

Вони щодня в пошуках будь-якої інформації про своїх рідних, вони віддивляються усі російські пропагандистські канали, в надії побачити на відео своїх чоловіків. На Майдан Незалежності сьогодні вийшли жінки - матері, дружини, сестри українських захисників, які або в полонені, або зникли безвісти. Яна Танчак була на заході.

Вони вже понад півроку живуть у повній невідомості.

Ольга, мати військовополоненого:

Подзвонив він до мене 27 квітня з їхнього номера прихованого і сказав: "мама, я в полоні і я ранений."

Лілія, сестра військовополоненого:

Зв'язок з ним востаннє у нас був 12 квітня цього року, відповідно, вже 8 місяців ніякого звʼязку, жодного листа,дзвінка не було. За цей час нам відомо, що їх перевозять постійно на різні локації, спочатку на момент потрапляння в полон це була Оленівка, потім далі росіі Таганрог. Потім, я так розімію, ще були якісь тюрми в росії і на момент вересня він був в Воронезькій області.

Частина чоловіків мають статус безвісти зниклих, когось вважають загиблим.

Зарема, мати полоненого захисника України:

Последний раз слышали мы его 25 марта, все. И больше ничего. 12 апреля им сказали выходить из Иллича,пробиваться штурмом, выходить из окружения и все. Они вышли с окружения и потом они попали в плен и больше мы ничего не знаем. Мы даем его, а нам подают как бы списки, что он как погибший. Его видели, слышали, все есть, но подтверждение та сторона не дает.

Тетяна, дружина військовополоненого:

Мені казали, що він загинув. Це немає нічого страшнішого, почути ці слова, що тобі телефонують і кажуть, що твій чоловік загинув. Це дуже страшно почути. Він в полоні, я потім побачила світлини, фото та відеоматеріали, що він в полоні.

Жінки самостійно шукають в російських пабліках докази того, що їх чоловіків тримають у полоні.

Лідія, мати військовополоненого:

Ось ці хлопчики всі разом пропали. Вони в один день попали в полон. В мене є відео, де ми найшли вірині України, там дитина моя є, все. Росіяни не віддають дитину. Просто не підтверджують.

Більшість зниклих військових - захищали Маріуполь.

Олена, мати військовополоненого:

14 квітня з Ілліча, пропав при виході з іІліча до сьогоднішнього дня, я не знаю ніяких новин про свою дитину. Тільки третього числа, коли був обмін якийсь, хлопчина вроді би сказав, що він знаходиться в Суходольськійколонії, більше нічого не знаю.

За майже 9 місяців війни Україна повернула додому більше тисячі людей. Останній обмін військовополоненими з РФ відбувся 11 листопада. З російського полону звільнити 45 воїнів ЗСУ. А найбільший обмін був наприкінці вересня. Тоді з полону повернулися 215 українських воїнів. За них Україна віддала віктора медведчука. За офіційними даними, в російській неволі зараз перебувають близько двох з половиною тисяч українців. Жінки, які вийшли на Майдан Незалежності, сподіваються побачити своїх рідних якомога швидше.

Наталя, мати військовополоненого:

Йде зима, холод, діти роздягнуті, голодні. Ми вийшли на таку мирну акцію, на підтримку своїх дітей.

Родичі зниклих українських захисників просять допомоги у всього світу і обміняти всіх на всіх. Відповідне звернення передали до Офісу Президента.