Богдан Вербицький, кореспондент:

Дуже люблю комфорт. І на роботі, і вдома, і на відпочинку теж. Тому екстремальний туризм не для мене. Намети, спальники, газові горілки - це все не моє. Ось так я відпочивав лише двічі у житті. І не більше однієї ночі. Але, життя вносить корективи. І подібні відео можуть стати в пригоді… у вашій квартирі.

Бо намет - це не тільки про туризм, а й про енергоефективність! Не очікували? Зараз все поясню. Точніше, пояснимо. Я і мій колега - воєнкор і досвідчений турист - Руслан Смещук.

На наш мозок десь 25 відсотків всіх енергозатрат. Тобто, 25 відсотків нашого тіла - це мозок. І його треба ізолювати, ну голову. - Ну ізолюєш ти його завжди максимально вишукано. Маю виписати тобі комплімент. - Ну я люблю шапуні. Я реально люблю шапуні. А у Скандинавів в них є навіть особливі шапки для літа.

До літа (як і до Скандинавії) - нам ще довго. Головне завдання поки - перезимувати. І у цьому мені допоможе намет у вітальні.

Цей килим він забезпечить додаткову термоізоляцію. А ще - він м'якенький, а на м'якому завжди краще спати, ніж на твердому.

У процесі ми - розкажемо: який намет краще ставити, на що звернути увагу і до чого тут... Марс!

Я його використовував минулого року лише декілька разів, коли їздив на маневри і у Нову Каховку, нині окуповану. Тому цей намет - він пам'ятає той дух вільної Нової Каховки, Вільної Херсонщини.

Треба бути дуже обережним, щоб не побити нічого у квартирі.

Це ізоляція від води. Вони нам не потрібна. Це кріплення і в них вставляються дуги. На яких намет розтягується, як павук.

Дуги - основа вашого намету у квартирі. Стара система з кілочками не підійде. А що по цінах?

Це може бути дуже дешевий намет. Недорогий. На вартість намету впливає його здатність протистояти воді. Дощу, волозі. Але, нам це непотрібно, тому можна брати трошки дешевше. Маємо десять хвилин і у нас є намет, в якому ми закриємося і ми там підвищимо температуру від нашого дихання. Від тепловипромінювання наших тіл.

А як зробити намет якомога герметичнішим?

Спальник візьми з собою. - Як правильно стелити? - Ну що, перший шар - це каремат. Потім сюди можна ковдр настелити. Ну все, що є вдома. - І власне спальник? - Да. І спальник.

Коли ми спимо всередині, ми все зачиняємо. Ось це перший рівень, а це другий. Все. Можна навіть уявити, що ми на Марсі, ми астронавти, а це - наша маленька база. На якій теж є свої правила безпеки.

В середині намету не можна вмикати жодні прилади, пічки, газові горілки, які використовують відкритий вогонь. Тому що цей вогонь за лічені хвилини з'їдає весь кисень всередині намету, викидає СО2, людина не помічаючи цього, втрачає свідомість і задихається на смерть. Таким чином на природі періодично гинуть туристи.

До речі, про відкритий вогонь, але не в наметі, а у квартирі, я розкажу в наступних сюжетах рубрики. А поки - залишаю намет у квартирі. В ньому і переночую.

Але, дуже обережно, ось так не треба робити, бо я планую з цим наметом, ще збираюсь у вільну Херсонщину в похід.

23 година вечора. І вже традиційно - немає світла. А немає світла - немає й опалення. Зараз у мене у квартирі, в принципі, тепло. Бо з листопадом нам пощастило. Зараз в приміщенні - 21 з половиною градус. Це прийнятна температура. Але ж, нам треба перезимувати. І бажано в теплі. Тому я перевірю намет у справі і перевірити, яка температура в середині намету, тому заночую в ньому сьогодні.

Зараз спробую поміряти температуру. 23 з половиною градуси. Це на два градуси тепліше, ніж у кімнаті. І це при тому, що в наметі я знаходжуся близько години. А ще, враховуйте температуру, яка в середині мого спальника. Тому намет працює і повний звіт вже завтра зранку.

Стоп. Ви можете спитати: "А звідки в нього світло в наметі?". - Ловіть ще один лайфхак.

Раджу всім придбати ось таку штуку. Це такий спеціальний штатив для телефону. Щоб можна було якісно знімати відео. Я його придбав ще до війни, але бачите почав застосовувати для життя у квартирі. І в чому перевага? Він живиться з ось такого переносного павербанку. Від будь-якого. Тому дуже зручно, на випадок блекауту. І плюс в наметі є світло.

Доброго ранку, восьма година. Переночував у наметі. По враженнях: тут дійсно тепліше, ніж у квартирі. Головне, не забути про спальник. Правда, трохи твердо, але можна купити маленький матрац і буде взагалі ідеально, тому намет працює.

Не хочете на цьому зупинятися? Любите повний температурний "ол інклюзив"? Замислюєтеся над буржуйкою у квартирі? У наступному випуску ми розкажемо - чи допоможе це. І чи буде що обігрівати після буржуйок, балонів, горілок?