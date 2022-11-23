Міста Україні через ракетну атаку залишились без світла [ Редагувати ]
У середу, 23 листопада, через ракетні атаки росіян ряд міст країни залишилися без світла.
Київ, Харків, Дніпро, Львів, Одеса, Миколаїв, Суми, Черкаси, Хмельницький, Житомирщина, Волинь, Вінниця - без світла.
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