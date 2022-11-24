Румунія визнала Голодомор геноцидом українського народу [ Редагувати ]
Парламент Румунії визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє видання Agepress.
Сенатори та депутати проголосували 248 голосами "за" і одним "утримався" за Декларацію щодо засудження навмисного голоду 1932-1933 років в Україні. пам'ятник
Депутат від правлячої Національної ліберальної партії Румунії Александру Мурару заявив, що Румунія приєднується до демократичних та гідних держав усього світу, які визнають "геноцидні, систематичні, прямі, цинічні, злочинні дії Радянського Союзу та його керівників з метою фізичного знищення української нації".
Голодомор був унікальним вбивством на території Радянського Союзу за масштабами, темпами та характером злочинів, скоєних керівниками та інституціями Радянського Союзу. На початку 1930-х років мужність і рішучість українців чинити опір колективізації викликали нестримну ненависть тоталітарної системи. Історики підрахували, що на початку 1930-х років відбулося понад 4 000 повстань та місцевих повстань проти колективізації, оподаткування, терору та насильства з боку радянської влади... Втрати людських життів склали близько 10 мільйонів жертв. Реальні цифри ніколи не будуть відомі.
У Декларації висловлюється солідарність з українським народом, який постраждав у цій трагедії, віддається данина пам'яті мільйонам жертв штучного голоду 1932-1933 років.
Нагадаємо, Кулеба закликав всі держави визнати Голодомор геноцидом українців.
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