Вісім загиблих і 36 постраждалих. Це наслідок масованого ракетного обстрілу росіян у середу. Так, на Запоріжжі загинуло немовля, бо росіяни обстріляли лікарню... Поранена і його мама. А ще лікар, який був на чергуванні. Вибухом зруйновано корпус пологового відділення. Про черговий теракт російських військ - далі.

Тієї ночі Вільнянськ знову здригнувся від вибухів. По мирному населенню російська армія вдарила ракетами С-300. Одна з них поцілила у пологове відділення місцевої лікарні. Від цієї цинічної атаки загинуло немовля, яке народилося лише кілька днів тому. Також постраждали матір дитини та лікар. Надзвичайники майже пів дня ліквідовували наслідки.

Рятувальники звільнили людей із кам'яної пастки, і передали постраждалих медикам.

Олег Іващенко, головний лікар лікарні:

Жінка кричала, просила допомогу, как оказалось ось сзаді на 2 етажу оттуда вона кричала, це в роддомі. Під'їхали ДСНСники молодці, вони бистро приїхали на лєстніце її оттуда спустили. Постраждав наш акушер-гінеколог, який чергував тією ноччю, його із завала витащили.

Частина двоповерхового корпусу перетворилась на купу цегляних уламків. Вибуховою хвилею пошкодило й інші відділення. Протягом дня медпрацівники допомагали рятувальникам та комунальникам розбирати завали. Одні виносили із побитих будівель вціліле обладнання та папери, інші - розчищали територію.

Оксана, молодша медична сестра:

Прибираємо скло, вікна ж тут вєздє повилітали, прибираєм, замітаєм, виносим все. Всі в шокє, нікого слов не має, навіщо це можна таке робить?

Наталя Мусієнко, міський голова Вільнянська:

Втрати дуже великі, наша лікарня дуже така, знаєте, значима для нашої області, тому що вона найкраща і те, що в ній було сучасне обладнання, ось буквально недавно придбали його більш ніж за два мільйони.

За фактом обстрілу медзакладу прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Самі жителі міста кажуть, попри втрати та біль, рашистам їх не залякати.

Віктор, житель Вільнянська:

Вони хочуть, щоб я злякався, щоб ви злякались, вони цього хочуть, але вони тільки озлоблюють людей та і все.

Наталя Мусієнко, міський голова Вільнянська:

Вони не справляються, рашисити не справляються з нашою армією і вони бачать, що сильна потужна могутня і вони зараз перейшли на цивільне населення.

За тиждень для Вільнянська це вже друга трагедія. 17 листопада російські ракети зруйнували двоповерховий житловий будинок та забрали життя одинадцяти людей.