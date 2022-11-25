Посли країн "Групи семи" у Києві висловили обурення ракетними атаками росії на енергетичну систему України та заявили про солідарність з українцями. Як в Україні та світі реагують на черговий терор росіян - в сюжеті наших кореспондентів.

Новими ракетними обстрілами України росія лише підтвердила свою терористичну сутність. Так в українському МЗС відреагували на нові масовані атаки росіян.

Росія святкує своє визнання терористичною державою новим ракетним терором проти столиці України та інших міст. Тим, хто ще мав сумніви, має бути зрозумілим: Росія повинна бути визнаною терористичною країною по всьому світові, а Україна має якнайшвидше отримати всі необхідні системи ППО.

Масштабний ракетний обстріл розпочався одразу після того, як Європарламент ухвалив резолюцію про визнання російської федерації державою-спонсором тероризму. Дії росії засудили в Брюсселі та Вашингтоні.

Мільйони людей по всій Україні сховалися в укриттях, коли росія знову випустила по них ракети. Тривалі атаки проти інфраструктури спрямовані на те, щоб цивільне населення України залишалося в холоді й темряві. Ця жахлива тактика не зламає рішучості України та її партнерів.

Рішуче засуджую нові злочинні напади росії на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру в Україні: масові відключення електроенергії, в тому числі в Молдові. Позбавлення мільйонів людей електроенергії, води та опалення взимку є жорстоким та нелюдським. Підтримка України та Молдови з боку ЄС залишається незмінною.

Через російський терор цього разу 90 відсотків Молдови залишилося без електрики.

Російські атаки по українській енергетичній інфраструктурі занурили Молдову у темряву, знову. По всій країні масові блекаути, включно зі столицею Кишиневом та будівлею МЗС Молдови. Я доручив викликати для пояснень посла росії.

В Європарламенті закликали забезпечити українські міста та об'єкти критичної інфраструктури генераторами, щоб допомогти пережити руйнівні обстріли росіян. Задля цього запровадили ініціативу "Генератори надії".

Роберта Мецола, президентка Європарламенту:

10 мільйонів українців без електрики внаслідок російських атак по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Європейський парламент та ЄС вже продемонстрували надзвичайну солідарність з Україною на гуманітарному, воєнному та фінансовому фронтах. Тепер українцям потрібна практична підтримка, щоби пережити зиму. Ми об'єднуємося з європейськими містами, щоб передати Україні генератори для забезпечення електроенергією та питною водою лікарень та місцевих жителів, аби забезпечити буденні потреби, що ми в Європі сприймаємо як належне.

Тим часом у Польщі пропонують передати Україні німецькі системи ППО.

Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі: