Поки одні розробляють санкції та шукають заміну газу, інші просувають інтереси своїх спонсорів. Російське лобі в європейській політиці дме з усіх шпарин. Навіть, попри нещодавнє визнання Європарламентом росії країною-спонсоркою тероризму.

Пропагандисти намагаються втрутитись усюди - від церкви до спорту. Та найвищі ставки роблять на лояльних кремлю політиків і не шкодують грошей на піар, аби ті нарощували рейтинги у себе вдома. Чи вдається москві реалізовувати власні інтереси та як протидіяти ворожому лобі, розбиралася Анна Басова.

У супроводі охорони папомобіль із понтифіком в'їжджає на площу Святого Петра. Під час щотижневої загальної аудієнції папа Римський Франциск згадує про Україну - особливо в контексті прийдешніх роковин.

Франциск, папа Римський:

26-го листопада - чергова річниця страшного геноциду. Йосип Сталін свідомо викликав цей штучний голод 1932-33 років, щоб знищити український народ, його культуру й придушити визвольницький рух. Я щодня молюся за всіх українців, які гинуть мученицькою смертю сьогодні - та змушені переживати геноцид удруге.

Від початку повномасштабного вторгнення понтифік згадує про Україну чи не в кожній своїй промові. Та від прямих звинувачень росії утримується. Ще на великодні свята за його ініціативи у Ватикані відбулася Хресна хода, попереду якої, тримаючись за спільний хрест, ішли жінки з України та росії. Така спроба примирення сторін обурила Київ і весь західний світ. А на початку листопада головний католик світу оскандалився заявою про те, буцімто російському народу жорстокість не притаманна.

І подібну "м'яку" риторику в Європі просувають доволі активно.

Україна зазнала масивних ракетних обстрілів, значна частина країни без світла й води. Удари по цивільній інфраструктурі - це військові злочини, які не можуть залишатися безкарними.

Так на масовані обстріли відреагував президент Франції Еммануель Макрон. А вже за кілька годин заявив - має наміри встановити з путіним прямий контакт найближчими днями. При тому, що попередні спроби французького лідера вгамувати російського диктатора ні до чого не призводили.

Не виявив Макрон твердості й щодо спорту. Атлети з росії та білорусі - нині відсторонені майже від усіх змагань - зокрема, й Чемпіонату світу, що триває зараз. За два роки Франція прийматиме Літні Олімпійські ігри.

Еммануель Макрон, президент Франції:

Я вважаю, спорт не треба політизувати. Не знаю, в якому геополітичному контексті відбуватиметься Олімпіада в нас, але хочу сказати - право брати участь у таких подіях повинні мати всі без винятку спортсмени. Навіть якщо їхні країни перебувають у стані війни.

З різким осудом російських атак на цивільну інфраструктуру виступила напередодні Рада Безпеки ООН.

Водночас у питаннях торгівлі, зокрема, сільськогосподарською продукцією, Організація Об'єднаних Націй доволі компромісна. Яскравий приклад - лобіювання експорту російських азотних добрив до Західної Африки. 300 тисяч тонн амонію заблоковані нині в різних європейських портах. ООН просить вивести товари з-під дії санкцій.

Ребека Грінспен, Генеральний секретар агентства ООН з торгівлі та розвитку:

Це гуманітарна діяльність. Всесвітня продовольча програма ООН відповідає в тому числі за логістику добрив - до країн, які цього потребують. І партія, за яку ми боремося зараз - передусім пожертва від російської компанії Уралкалій.

Та все ж найбільшим симпатиком і відвертим лобістом російських інтересів є Угорщина. Тамтешній уряд, на чолі з Віктором Орбаном, не приховує своєї прихильності путіну. Поки Європа активно шукала альтернативні шляхи постачання енергоносіїв та обмірковувала нафтове ембарго, угорські урядовці приїздили до кремля на аудієнцію.

Петер Сіярто, міністр закордонних справ Угорщини:

Можна подавати хибні надії, мріяти про нездійсненне чи маніпулювати громадською думкою - але факт залишається фактом. Без російських ресурсів Європа не забезпечить себе достатньою кількістю енергії, такої кількості постачальників просто не існує.

Неодноразово Будапешт погрожував заблокувати рішення ЄС про виділення Україні фінансової допомоги. А ще - заблокував рух угорською територією будь-якої зброї, яку Європа постачає для ЗСУ.

І якщо з постачанням озброєнь проблему вирішити вдалося, то в чому угорці домоглися успіху - це частковому пом'якшенні санкцій. З шостого пакета обмежень ЄС викреслили патріарха кирила.

Микола Кім, священник православного приходу Хевіз:

Святейший патриарх кирилл неоднократно говорил о высоких христианских моральных нравственных качествах лидера венгерского Виктора Орбана, венгерского правительства и всего венгерского народа.

Так міркує настоятель православної церкви московського патріархату міста Хевіз, на заході Угорщини. Будівництво храму ще триває, та місцева паства уже активно сюди ходить. До слова, споруджують церкву коштом угорського уряду - попри те, що в 10-мільйонній країні православних вірян лише 14 тисяч. Попередньо на храм уже витрачено мільйон євро.

Олексій Язиков, бізнесмен:

Нам нравится, у нас как бы исторический такой уже, память. Когда был еще советский союз, мы служили здесь в Венгрии, в южной группе войск я проходил службу. В те годы запало такое, знаете, вот эта любовь к Венгрии.

А нещодавно у черговий політичний скандал втрапив глава уряду Віктор Орбан. На товариський футбольний матч між Угорщиною та Грецією прем'єр прийшов у шалику з зображенням карти так званої Великої Угорщини - королівства, яке до початку Першої світової війни мало у своєму складі частину Закарпаття. В МЗС України назвали це завуальованим замахом на територіальну цілісність - і навіть викликали на килим угорського посла. Сам Орбан потому заявив - винним не почувається. Мовляв, це просто.. футбол.