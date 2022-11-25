У Кропивницькому містяни зранку утворили черги до пунктів незламності. Там не лише підзаряджають телефони, підключаються до інтернету, а й обговорюють місцеві новини. Олена Бринза розкаже про все докладно.

Зарядити телефони, випити гарячого чаю та й просто поспілкуватися. Це пункти незламності у Кропивницькому.

Тетяна, жителька Кропивницького:

Зарядить мобільний телефон нам було потрібно, так якби світло чоловік вдома зробив, що у нас світиться від акумулятора, а телефона зарядить немає де було. Настрій нормальний, хочу сказати, що все буде гаразд, нас захищають, главноє, що у нас тута незалежність, і у нас все добре, а це все минеться, все буде добре.

Лілія, жителька Кропивницького:

Зарядити телефон собі й дитині, мамі, сестрі да, тепло, можна зробити кофе, чай тяжко, але нічого можна з цим справитися.

Без світла та води Кропивницький вже майже добу. Попри усі незручності, люди налаштовані оптимістично.

Ольга, жителька Кропивницького:

Я прийшла, зарядила свої гаджети, свої акумуляторні батареї, от, все буде добре, все буде Україна і все буде харашо.

Також у пункті можна підключитися до інтернету, поговорити за потреби з психологом та дізнатися новини.

Оксана Мачак, речниця Гу ДСНС в Кіровоградській області:

Вчора нашими підрозділами було розгорнуто 17 мобільних пунктів незламності, усі охочі можуть прийти до нас сюди, зігрітися, випити гарячого чаю, перекусити, зарядити свої гаджети, отримати психологічну допомогу, за потреби першу домедичну допомогу, теж отримати і будь-яку інформаційну допомогу, окрім цього такі пункти діють у кожному нашому підрозділі, люди повинні знати, що можуть звернутися у будь-який підрозділ і отримати оцей весь спектр послуг. І ми завжди готові прийти на допомогу.

Відновити подачу електрики та води у помешкання Кропивничан обіцяють до кінця дня.