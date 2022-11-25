100 мільйонів для штучної "жертви". Як французи намагаються догодити Кремлю в Карабасі [ Редагувати ]
Днями французький уряд ухвалив рішення про надання Вірменії фінансової допомоги через конфлікт у Карабаху. Для Єревану було виділено 100 мільйонів євро. Про це повідомляє телеграм-канал AZfront.
Це досить переконлива сума, особливо зважаючи на те, що безліч французьких політиків останнім часом розгортають інформаційну кампанію по створенню іміджу жертви в Карабаху для вірменів.
Натхненні багаточисельною вірменською діаспорою французькі політики різних рівнів активно просувають прокремлівські наративи про те, що у військовому конфлікті на Південному Кавказі державою-жертвою, подібно до України, є Вірменія. Натомість агресором ніби-то є Азербайджан і його порівнюють з РФ.
Тим часом історична картина конфлікту діаметрально протилежна, адже від початку Першої Карабаської війни і до сьогодення цей конфлікт активно підігрівався з Москви руками місцевих сепаратистів. А вірменські війська воювали у тісній співпраці з РФ, обстрілюючи мирні міста азербайджанців.
"На політичному фронті Франції йде створення такого амплуа жертви для Вірменії в Карабаському конфлікті в Азербайджані. Натомість Азербайджан подається, як певний аналог дій РФ в Україні. Це абсолютно не відповідає тій реальності, яка існує ані в історичній ретроспективі, ані в міжнародному праві", - пояснює в ефірі 5 каналу економіст та міжнародний експерт Ігор Чаленко.
На його думку, дії деяких французьких політиків носять відверто замовний і кон’юнктурний характер, за яким стоять інтереси великих французьких компаній.
"Французький сенат прийняв доволі суперечливу і абсолютно недемократичну резолюцію, де вимагає накласти ембарго проти Азербайджану стосовно нафти, стосовно газу і, відповідно, намагається дати всі ресурси, які сьогодні ідуть в тому числі на підтримку України у війні з Росією, на підтримку вірменського сепаратизму", - пояснює експерт.
Резолюція, проти якої у петиції вже виступили тисячі громадян, суперечить не лише інтересам України, а й самого Євросоюзу.
Справа в тому, що всі джерела вуглеводнів, якими планують замістити російські нафту на газ розташовані саме у Азербайджані. Ця країна в найближчій перспективі є стратегічним партнером ЄС в енергетичній галузі.
Таким чином намагання французьких сенаторів перевести увагу з проблем України на Вірменію несуть ризики для самої Європи.
"Є потужне лобі вірменів. Водночас так само є потужне лобі з боку російського бізнесу. Ми бачимо, наскільки масштабно зараз представлений французький бізнес у Росії, який не хоче полишати країну-агресора і хоче відновити стосунки, як це було "business as usual", до широкомасштабної вiйни з Україною", - певен Чаленко.
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