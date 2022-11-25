Окупанти вдарили ракетами по Харківщині [ Редагувати ]
Чугуївський район Харківської області знову зазнав ракетного обстрілу російської армії. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Російські окупанти випустили ракети С-300 по Чугуївському району. Попередньо - без постраждалих. Просимо жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Про руйнування внаслідок ракетних ударів очільник Харківщини не уточнив. Наразі в області триває повітряна тривога.
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