Станом на вечір 25 листопада понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, - енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві", - заявив президент.

За словами Зеленського, загалом понад шість мільйонів абонентів. Вчора було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем саме в столиці, в Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.

"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено", - додав президент.