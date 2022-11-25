Зеленський назвав кількість абонентів у яких досі немає електрики [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Станом на вечір 25 листопада понад шість мільйонів абонентів в Україні перебувають без світла.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"Ключове завдання дня сьогоднішнього, як і інших цього тижня, - енергетика. Станом на цей вечір відключення тривають у більшості областей та у Києві", - заявив президент.
За словами Зеленського, загалом понад шість мільйонів абонентів. Вчора було відключено майже 12 мільйонів абонентів. Найбільше проблем саме в столиці, в Київській, Одеській, Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
"Будь ласка, в усіх регіонах треба, як і раніше, ощадливо споживати електрику. Якщо у вас немає відключення, це не означає, що проблеми вже вирішено", - додав президент.
по темі
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Російська федерація вдається до масованих обстрілів України через власну деградацію та бажанням помститись. Президент Володимир Зеленський анонсував вагомі новини
Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача
В Україні підготовлено вже понад чотири тисячі "Пунктів незламності"
Українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Вони можуть залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишаться без волі