Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона [ Редагувати ]
Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона, якщо Apple і Google зроблять додаток Twitter недоступним для пристроїв, що працюють з магазинами App Store і Google Play, що належать цим компаніям. Про це повідомляється у Twitter Маска.
Маск відповів на коментар у Twitter про те, що "для людини, яка будує ракети для польоту до Марса, випустити простий маленький смартфон не складе великих труднощів".
Сподіваюся, до цього не дійде. Але якщо у мене не буде іншого виходу, я створю альтернативний телефон.
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