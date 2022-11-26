Ілон Маск пообіцяв випустити власну модель смартфона, якщо Apple і Google зроблять додаток Twitter недоступним для пристроїв, що працюють з магазинами App Store і Google Play, що належать цим компаніям. Про це повідомляється у Twitter Маска.

Маск відповів на коментар у Twitter про те, що "для людини, яка будує ракети для польоту до Марса, випустити простий маленький смартфон не складе великих труднощів".