Збройні сили України і далі винищують армію окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

В Луганській області окупанти несуть великі втрати, в а Донецькій області українські захисники відбили 8 атак.

Відзначається велика кількість втрат у підрозділах росіян, що діють у Луганській області. Загалом, на тимчасово захопленій території області збільшилась кількість цивільних лікарень, що використовуються ними для лікування виключно російських військових. Для цивільного населення регіону медичні послуги стають все менш доступними. Лікарні населених пунктів Красний Луч, Антрацит і Лутугине переповнені пораненими окупантами, а морги - тілами мертвих загарбників.

Підтверджено втрати окупантів за 24 листопада на тимчасово окупованій частині Запорізької області. У місті Мелітополь знищено склад боєприпасів, близько 50 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Два склади було знищено у Василівському районі. Тут до 130 росіян поранено, також знищено 7 одиниць військової техніки різного типу. Кількість ліквідованого особового складу ворога уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, а також 4 - по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів.

Воїни ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили пункт управління, 5 районів зосередження особового складу та ОВТ окупантів, а також 2 інших важливих об’єкти росіян.