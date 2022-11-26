Погіршення погодних умов може суттєво призупинити атаки окупантів на Бахмутському та Авдіївському напрямку, які є одними з найскладніших на Донбасі. Що значно може вплинути на хід бойових дій.

Про це повідомляє речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Безперечно, якщо будуть великі дощі, туман та сльота - це дуже сильно пригальмує атакуючі дії будь-якої сторони, відповідно на Бахмутському та Авдіївському напрямку це призупинить атаки росіян.

Він пояснив, при погіршенні погоди спочатку колісна техніка уже фактично не може ходити по полях та деяких дорогах (мова йде про БТР, автомобільну техніку, яка підвозить боєприпаси).

При цьому, якщо так далі буде продовжуватися, то важко стане і гусеничній техніці (танкам і БМП), яка є головною на полі бою в плані атакуючих дій.

Тому, безсумнівно, це (погіршення погодних умов - ред.) може вплинути і дуже серйозно на хід бойових дій.