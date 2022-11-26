Канада виділила Україні 10 млн доларів на генератори [ Редагувати ]
Канада виділила для України 10 млн доларів. Ці кошти підуть на закупку генераторів для критичної інфраструктури.
Про це повідомляє міністр міжнародного розвитку Канади Харджита Саджана в Twitter.
У той час, як Путін продовжує свої безрозсудні напади на безневинних людей, наша рішучість допомогти Україні лише зміцнюється. Ми виділили 10 мільйонів доларів Міжнародній організації з міграції для закупівлі та розповсюдження генераторів для критичної інфраструктури в Україні.
по темі
В умовах вимкнення світла українські банки продовжують працювати
Деякі пенсіонери в Україні можуть отримати від держави допомогу в розмірі 10 їх пенсій
У понеділок, 21 листопада, Норвегія виділила 2 млрд норвезьких крон (понад $195 млн) Україні
У понеділок, 21 листопада, курс долара в обмінних пунктах України у продажу впав
Представник Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко заявив, що жителі Херсонщини отримають одноразову виплату