Німеччина готова визнати Голодомор геноцидом українського народу. За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у Бундестагу підготували важливу резолюцію. Кілька днів тому геноцидом Голодомор визнали Молдова та Ірландія. Скільки ще країн ухвалили такі рішення, і чому це визнання на міжнародному рівні важливе - будемо докладно говорити у нашому ефірі далі.

А зараз про те, як за кордоном вшановують памʼять загиблих через масовий голод, який влаштовувала радянська влада у 1932-1933 роках. Так, у Швейцарії, в Берні, відбувся концерт-реквієм. У ньому взяли участь хори з українських біженців. Як усе було - дивіться далі.

Усі хористи - біженці з України. Опинившись у Швейцарії через загарбницьку війну, яку розв'язали рашисти, ці люди згуртувалися й почали... співати.

Катерина Жабуровська, керівник хору біженців з України у місті Невшатель:

Українська пісня вона лікує, але перші репетиції, які в нас проходили, вони не були без сліз і навіть зараз ми підтримуємо один одного.

У різних кантонах Швейцарії українці створили десять хорів. Колективи знаходять можливість репетирувати й нести українську пісню у суспільство країни-партнерки. Здебільшого хористи - не професійні музиканти. І виступ на концерті-реквіємі до Дня пам'яті жертв голодоморів для них перший.

Зоряна Мазько, засновниця Всешвейцарського українського хору "Переспів":

До репертуару було дуже багато питань. Що саме ми виконуємо, що ми хочемо цим показати, мають це сумні бути пісні, бо це дуже така трагічна подія нашої нації, яку ми всі пережили і ми маємо показати всю ту глибину і всю ту біль.

У наші дні також відбувається геноцид української нації, наголошують хористи. Про те, як росіяни знищують українців, варто не говорити, а кричати на весь світ!

Андрей Лужніцький, голова Українського Товариства у Швейцарії:

Очевидно, сьогодні з війною в Україні всі є відкриті і шукають актуальну новину і хочуть більше знати про історію України, вони мають прийти, послухати і відчути, що ми там маємо до говорення. Як світ бачить, що це є росія, як світ бачить, що це є країна, яка агресує, яка хоче знищити нашу країну, то вони одразу розуміють, що це не перший раз.

Концерт-реквієм Українське товариство у Швейцарії організувало разом із Посольством України. Подібні заходи тут проводять уже вісім років.

Андрій Карнаух, учасник хору:

І раніше ми згадували цю дату кожний рік, але звичайно, що з 14-го року починаючи, це стало більш актуальним для наших людей - біда гуртує. Тому ми повертаємося знову і знову до таких сумних історичних подій в нашій історії.

Оксана Неділько, учасниця хору:

Для мене особисто це трагедія, тому що в моїй рідній сімʼї були жертви Голодомору - моя бабуся втратила багато сестричок і братів під час цього геноциду.

Організатори концерту-реквієму кажуть: згуртовують українців, щоб допомогти їм адаптуватися й пережити біль, якого завдала росія. Водночас, завдяки таким заходам, швейцарці дізнаються більше про Україну.