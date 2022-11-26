В ні проти суботи, 26 листопада, окупанти обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Ворог п'ять разів відкривав вогонь з "Градів" та важкої артилерії.

Окупанти випустили по Нікополю, Марганцю та навколишнім селам близько 60 снарядів.