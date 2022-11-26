Прилетіло понад 60 снарядів: окупанти всю ніч обстрілювали Нікопольський район [ Редагувати ]
В ні проти суботи, 26 листопада, окупанти обстрілювали Нікопольський район в Дніпропетровській області. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Ворог п'ять разів відкривав вогонь з "Градів" та важкої артилерії.
Окупанти випустили по Нікополю, Марганцю та навколишнім селам близько 60 снарядів.
Без загиблих та поранених. Представники ДСНС обстежують уражені території. З'ясовують деталі обстрілів.
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