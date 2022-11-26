Прем'єри України, Польщі та Литви підписали заяву про збільшення допомоги Києву [ Редагувати ]
Під час візиту до Києва глав урядів Литви та Польщі Інгріди Шимоніте та Матеуша Моравецького було підписано тристоронню заяву з закликом до міжнародної спільноти визнати спільною метою звільнення всієї тимчасово окупованої території України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Перше і беззаперечне - це перемога України у війні, відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Я отримав запевнення від своїх колег, що Литва та Польща будуть з нами до нашої перемоги
Прем'єр-міністри трьох країн серед іншого:
- підтвердили готовність активізувати дискусію в НАТО щодо запрошення України до переговорів про вступ з огляду на майбутній саміт у Вільнюсі.
- наголосили на важливості подальшого посилення військової, фінансової та гуманітарної допомоги Україні, а також підтвердили подальшу участь у відновленні України.
- підтримали початок переговорів про вступ України в ЄС одразу після ухвалення Єврокомісією позитивної оцінки щодо виконання рекомендацій щодо заявки на членство.
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