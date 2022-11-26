Під час візиту до Києва глав урядів Литви та Польщі Інгріди Шимоніте та Матеуша Моравецького було підписано тристоронню заяву з закликом до міжнародної спільноти визнати спільною метою звільнення всієї тимчасово окупованої території України. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Перше і беззаперечне - це перемога України у війні, відновлення територіальної цілісності нашої держави у міжнародно визнаних кордонах. Я отримав запевнення від своїх колег, що Литва та Польща будуть з нами до нашої перемоги

Прем'єр-міністри трьох країн серед іншого: