Пройти вихідні з дефіцитом у 25% планує "Укренерго". Очікується, що протягом суботи зростатиме потужність атомних станцій. Водночас енергетики змушені примусово обмежувати споживання на всій території України, адже в країні, за словами премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, не залишилося ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла росія.

Відтак уряд планує заборонити експорт паливної деревини, оскільки вона матиме стратегічне значення. Ще один крок - збільшити імпорт трансформаторів та високовольтного устаткування. Тактичні ж цілі - порятунок українців - це пункти незламності.

132 таких пункти як мобільних, так і стаціонарних розгорнули на Рівненщині. Відтоді як регіон залишився без електрики, тепла та зв'язку, пунктами скористалися понад півтори тисячі людей.

Це один з "Пунктів незламності" в центрі Рівного. Тут гарантують тепло, гарячий чай та інтернет.

Дмитро Мельник, речник Служби порятунку Рівненщини:

Він повністю автономний. Тут є генератори, освітлення, є теплова гармата, яка підтримує постійну температуру. За вчорашній день лише в Рівному більше ста людей було. Дуже багато дітей приходило.

Сніжана Сидорук, кореспондентка:

Ось так затишно виглядає "Пункт Незламоності" зсередини. Тут можна обігрітися, підзарядитися і навіть подивитися марафон "Єдині Новини".

Напоготові тут і подовжувачі, що дозволяють підзарядити телефон. А на випадок зникнення мобільного зв'язку чи інтернету - під рукою система Starlink. Ігор прийшов сюди, щоб під'єднатися до всесвітньої павутини.

Ігор, житель міста Рівне:

Вирішили скористатися центром незламності для того, щоб мати контакти з людьми.. які скажем так, з нами мають бути на звʼязку, зокрема, в Харкові. Не працює інтернет і ми без рук.

У "Пункті Незламності" чергують також медики.

Ірина Берташ, медсестра-анестезист:

У нас є аптечка першої необхідності, маємо в наявності засоби для зняття тиску, знеболюючі, кровоспинні. Також можем поміряти тиск.

Вдень до цього пункту обігріву приходить небагато людей. Світло й тепло, яке зникло в регіоні вчора після масованої ракетної ворожої атаки, за цю ніч повернули у більшість домівок рівнян. Проте сьогодні електрику вимикають знову, бо мережа перевантажена.

Лариса, жителька Рівного:

У мене свічки давно вже стоять напоготові. Ми вже привикли до цього всього. Як готуємось, шо буде, те буде, в нас є в селі хата - втічем в хату в село, да й будем сидіть - дрова є, будем палить.

Вікторія і Дмитро, переселенці з Харкова:

В такі моменти думаєш як нашим військовим там в окопах і чесно. Думаєш - ми переживемо. Ми запалили свічку, випали чаю гарячого, ми всеодно в теплі. Хлопці там, на жаль, але все буде Україна, все буде добре. Переможемо. Ми обов'язково переможемо.

Ці намети не розраховані на те, щоб люди тут ночували, а лише для тимчасово перебування. Загалом на Рівненщині вже запрацювали такі пункти обігріву у всіх містах і навіть селах.

Сергій Подолін, перший заступник голови Рівненської обласної державної адміністрації:

У нас працюють пункти такі. Із них ДСНС - це 34 пункти. Також у нас 93 пункта працює органів місцевого самоврядування. Це приміщення шкіл, приміщення соціальної сфери територіальних громад, будинки культури.

Люди такому прихистку раді, бо не знають чого чекати від підступного ворога. Пані Світлана сьогодні вперше проінспектувала пункт обігріву, щоб знати куди вести дітей, якщо буде знову ворожа атака.

Світлана, жителька Рівного:

У мене четверо дітей - троє школьніків і одній два рочки. То це було важко. Ми в вісім вечора лягли всі спати, бо в нас до вечора аж не знаю коли зранку вже було, а коли включили навіть не знаю десь вночі, мабуть. Нам треба якось боротися.

На Рівненщині також діятимуть стаціонарні "Пункти незламності". Їх облаштовують в усіх підрозділах Служби порятунку та поліції. Патрульні уже нарубали дров та кажуть, що готові обігрівати рівнян.