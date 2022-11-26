Зеленський попередив українців про можливі відключення світла ввечері та назвав причину [ Редагувати ]
Сьогодні, 26 листопада, ввечері в Україні можуть збільшити кількість відключень світла, якщо споживання електроенергії по країні зросте.
Про це сказав у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.
За його словами, енергетики продовжують відновлення системи і зараз з'явилося більше можливостей генерувати та постачати електрику. Але цього все ще недостатньо для того, щоб забезпечити повністю стабільне постачання.
"Станом на ранок вже вдвічі менше абонентів, ніж учора ввечері, було відключено від електрики. У 14 областях та у Києві все ще діють обмеження для більш ніж 100 тисяч абонентів у кожному з регіонів. Якщо ввечері споживання збільшиться, кількість відключень може збільшитися. Це ще раз свідчить про те, як важливо зараз берегти енергію та споживати її раціонально", - наголосив президент.
по темі
У четвер, 17 листопада, ввечері понад 10 мільйонів українців залишилися без електропостачання після чергових ударів російських окупантів
російські окупанти можуть завдати нових ракетних ударів по Україні наступного тижня
Сьогодні ворог завдав ракетного удару по приватному сектору у Дніпрі, обстрілював Донецьку області та південь України
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав українців зробити запас води та зарядити павербанки, оскільки є загроза нових ракетних ударів з боку росії. Очільник Миколаївщини записав відповідне відеозвернення
Російські загарбники будуть відповідати за історичний злочин Голодомору 1932-1933 років та нинішні воєнні злочини. Про це заявив президент Володимир Зеленський, який вшанував пам'ять українців, які загинули через геноцид