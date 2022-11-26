В окупованих Пологах знайшли локацію, де росіяни тримають полонених військових [ Редагувати ]
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В окупованому місті Пологи Запорізької області росіяни утримують полонених військових ЗСУ та цивільних осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"В місті Пологи, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, виявлено місце утримання полонених військовослужбовців сил оборони та цивільних громадян", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають у Генштабі, цивільних затримали за звинуваченнями у співпраці з силовими структурами України. Місто Пологи знаходиться за 10 кілометрів від лінії фронту.
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