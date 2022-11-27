Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що збереження незалежності України необхідне для безпеки Європи. Про це повідомляє 24.hu.

Виступаючи на конгресі учасників Міжнародного об'єднання християнських демократів (CDI) Орбан додав, що, незважаючи на це, Угорщина має намір продовжувати обговорювати санкції проти росії з партнерами в Євросоюзі.

Європа єдина у своїх цілях. Найголовніше, щоб Росія не була загрозою безпеці Європи, а для цього нам потрібна суверенна Україна.

За словами Орбана, у ЄС розходяться думки щодо способів вирішення російської агресії проти України. Угорщина продовжуватиме обговорювати санкції проти росії з іншими країнами ЄС.

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24 листопада стало відомо, що Угорщина виділить Україні у 2023 році 187 млн євро в ​​якості пільгового кредиту. Проект угоди розробляється.

Раніше Віктор Орбан заявляв, що Будапешт не ставитиме інтереси Києва вище за свої і відмовився від плану ЄС щодо виділення Україні 18 млрд євро. Угорщину також не раз звинувачували в підтримці росії у війні проти України.