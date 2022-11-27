В Шебекіно Бєлгородської області пошкоджено лінії електропередачі, унаслідок "обстрілів" частина міста залишилася без води та енергопостачання.

Про це повідомляє в Telegram губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

"Унаслідок обстрілу околиць міста Шебекіно постраждалих і руйнувань немає. Є пошкодження ліній електропередачі: на території міста частково відсутня електроенергія і водопостачання", - написав Гладков.

За його словами, енергетики вже приступили до переключення абонентів на резервні лінії. Також перезапускають насосні станції водопостачання.