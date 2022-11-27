За прогнозами, вже у понеділок або вівторок, енергосистема України може перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону.

Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів.