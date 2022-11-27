Коли повернуть планові графіки відключення світла [ Редагувати ]
За прогнозами, вже у понеділок або вівторок, енергосистема України може перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників. Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в ефірі національного телемарафону.
Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів.
по темі
Станом на п'ятницю, 25 листопада, у Києві розгорнули понад 400 пунктів обігріву
Атомні електростанції України можуть почати працювати ввечері 24 листопада. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко
У нинішніх реаліях українцям доводиться звикати до регулярних відключень світла
Багато населених пунктів залишилися без світла
Станом на ранок четверга, 24 листопада, через наслідки ракетних ударів 70% Києва залишається без світла