У неділю, 27 листопада, у Харківській області двоє людей отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів, їм надано медичну допомогу. Про це повідомляє пресслужба національної поліції у Харківській області.

Близько 14:30 56-річний житель села Кочубеївка отримав травму ноги. Чоловік у власному дворі настав на предмет, який зовні схожий на міну.

Поранення також отримав 62-річний чоловік. За словами поліцейських, його поранили при спробі самостійно демонтувати "розтяжку" в лісопосадці біля села Миколаївка.