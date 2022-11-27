У Харківській області вибухнули боєприпаси: є поранені [ Редагувати ]
У неділю, 27 листопада, у Харківській області двоє людей отримали поранення внаслідок вибухів боєприпасів, їм надано медичну допомогу. Про це повідомляє пресслужба національної поліції у Харківській області.
Близько 14:30 56-річний житель села Кочубеївка отримав травму ноги. Чоловік у власному дворі настав на предмет, який зовні схожий на міну.
Поранення також отримав 62-річний чоловік. За словами поліцейських, його поранили при спробі самостійно демонтувати "розтяжку" в лісопосадці біля села Миколаївка.
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