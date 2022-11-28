ЧС-2022 з футболу: огляд матчів і розклад на 28 листопада [ Редагувати ]
У неділю, 27 листопада Марокко сенсаційно переміг Бельгію (2:0) у другому турі чемпіонату світу з футболу в Катарі.
М'ячі забили Абдельхамід Сабірі (73-а хвилина) та Закарія Абухляль (90+2). Гол марокканця Зієша наприкінці першого тайму не був зарахований.
В іншому матчі групи F Хорватія здобула вольову перемогу над Канадою (4:1) та вибила її з мундіалю.
У складі збірної Хорватії голи забили: нападаючий Андрій Крамарич на 36-й та 70-й хвилинах, а також нападник Марко Лівая на 44-й хвилині та півзахисник Ловро Майєр на 94-й хвилині. У складі Канади на другій хвилині гол забив півзахисник Алфонсо Дейвіч.
Канада стала другою командою на ЧС-2022 після Катару, яка достроково вилетіла з турніру.
Від групи F боротьбу за плей-оф продовжать Марокко та Хорватія (по 4 очки), а також Бельгія (3). У плей-оф виходять дві найкращі команди в групі.
У групі E Іспанія та Німеччина зіграли внічию (1:1) у центральному матчі ігрового дня на ЧС-2022.
Голи забили: Альваро Мората (62) - Ніклас Фюллькруг (87). Один гол збірної Німеччини не було зараховано після перегляду відеоповтору.
За підсумками матчу Іспанія посідає перше місце (4 очки), Німеччина - четверте (й). Японія та Коста-Ріка знаходяться на другому та третьому місцях (по 3 очки). Вирішальні матчі групи відбудуться у четвер, 1 грудня.
Розклад матчів ЧС-2022 на 28 листопада
- 12:00. Камерун - Сербія
- 15:00. Гана - Південна Корея
- 18:00. Бразилія - Швейцарія
- 21:00. Португалія - Уругвай
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Розклад 27 листопада на ЧС-2022 з футболу: 12:00. Японія - Коста-Ріка, 15:00. Бельгія - Марокко, 18:00. Хорватія - Канада, 21:00. Іспанія - Німеччина
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