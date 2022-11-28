У неділю, 27 листопада Марокко сенсаційно переміг Бельгію (2:0) у другому турі чемпіонату світу з футболу в Катарі.

М'ячі забили Абдельхамід Сабірі (73-а хвилина) та Закарія Абухляль (90+2). Гол марокканця Зієша наприкінці першого тайму не був зарахований.

В іншому матчі групи F Хорватія здобула вольову перемогу над Канадою (4:1) та вибила її з мундіалю.

У складі збірної Хорватії голи забили: нападаючий Андрій Крамарич на 36-й та 70-й хвилинах, а також нападник Марко Лівая на 44-й хвилині та півзахисник Ловро Майєр на 94-й хвилині. У складі Канади на другій хвилині гол забив півзахисник Алфонсо Дейвіч.

Канада стала другою командою на ЧС-2022 після Катару, яка достроково вилетіла з турніру.

Від групи F боротьбу за плей-оф продовжать Марокко та Хорватія (по 4 очки), а також Бельгія (3). У плей-оф виходять дві найкращі команди в групі.

У групі E Іспанія та Німеччина зіграли внічию (1:1) у центральному матчі ігрового дня на ЧС-2022.

Голи забили: Альваро Мората (62) - Ніклас Фюллькруг (87). Один гол збірної Німеччини не було зараховано після перегляду відеоповтору.

За підсумками матчу Іспанія посідає перше місце (4 очки), Німеччина - четверте (й). Японія та Коста-Ріка знаходяться на другому та третьому місцях (по 3 очки). Вирішальні матчі групи відбудуться у четвер, 1 грудня.

Розклад матчів ЧС-2022 на 28 листопада